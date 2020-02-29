تعرف على السر الذي أبكى أحمد السقا

كشف الفنان المصري أحمد السقا سرا عن يوم ميلاده، لا يعرفه عدد كبير من جمهوره. الفنان المصري قال، خلال استضافته في برنامج “التاسعة” على القناة الأولى، أن عيد ميلاده يأتي مرة كل أربع سنوات، حيث أنه ولد يوم 29 فبراير، لذا فأنه يضطر للاحتفال بعيد ميلاده يوم 1 مارس، حتى أن الكثيرين يعتقدون أنه يوم ميلاده بالفعل.

البرنامج أعد مفاجأة للسقا احتفالا بعيد ميلاده، حيث عرض خلال الحلقة تهنئة عدد كبير من أصدقائه وزملائه بالوسط الفني، وكان من بينهم مدير أعماله محمد حسن.

محمد حسن قال، خلال المقطع، إن أحمد السقا هو الشخص الأقرب له، حيث أنه يراه أكثر من أهله، مؤكدا أنه مصدر الأمان في حياته، وأنه في ظهره طوال حياته ووصفه بأنه مدير أعمال حياته، لافتا إلى أن أحمد السقا رجل محبوب وبار بأهله.

السقا تأثر بشدة بكلام مدير أعماله، ولم يتمالك دموعه، وقال باكيا: ” مش قادر أقولكوا أنتوا أثرتوا فيا قد ايه، وده الرجل الخفي في حياتي ده مدير أعمالي وأخويا وصاحبي وده اللي أخدتها أنا وهو من بدايتنا، ومحمد ده روحي”.

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يذكر أن الفنان المصري أحمد السقا من مواليد 29 فبراير عام 1973، أي أنه يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 47.

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