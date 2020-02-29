بسمة بوسيل "عروس مغربية" في جلسة تصوير حديثة

خضعت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة عروس مغربية. بسمة أطلت، خلال الجلسة، بقفطان مغربي باللون الأبيض مزين بنقوش ذهبية، وجمعت شعرها لأعلى في تسريحة كلاسيكية، ووضعت على رأسها بتاج ذهبي ضخم منحها إطلالة ملكية.

الفنانة المغربية أكملت إطلالتها بالكثير من المجوهرات الذهبية، وتزينت بمكياج قوي أبرز جمال ملامحها، وقد حازت الجلسة على إعجاب جمهورها بشكل كبير.

يُذكر أن بسمة بوسيل التي اعتزلت الغناء لإتمام زواجها من النجم المصري تامر حسني، تستعد لاقتحام مجال الإخراج، حيث بدأت في دراسة الإخراج بلندن على مدى ثلاث سنوات بمساندة نجم الجيل الذي ينوي تقديمها للوسط الفني في مصر كواحدة من أهم المخرجات في الوطن العربي، حيث رشحها لإخراج أول أغنية على طريقة الفيديو كليب للفنانة المصرية علياء صبحي بعنوان «روق علينا»، وهي نفس المطربة التي سبق ودعمها نجم الجيل على المسرح بتقديم ديو غنائي معها بعنوان «اطمن»، كما صرح تامر بالتحضير لمشورع جديد يجمعه بزوجته على أن يكون موجهاً للأطفال.

تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.

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الزواج وانجاب 3 أبناء لتامر حسني، لم يمنع بسمة بوسيل من تجربة مجالات مهنية مختلفة، حيث اقتحمت مجال تصميم الأزياء واطلقت خط أياء يحمل اسمها، بالإضافة لولعها بعالم التجميل.

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