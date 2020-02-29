عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء حسني مبارك

حرص النجم عمرو دياب، على المشاركة في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك محمد حسني مبارك، الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي. الهضبة حرص على اصطحاب زوجته الفنانة الشابة دينا الشربيني للعزاء؛ وظهر أمام الكاميرات وهو يمسك بيدها أثناء دخوله لسرادق العزاء.

فنيا، أعلن الهضبة عمرو دياب عن طرح النسخة الاصلية من ألبومه “سهران”، في الأسواق يوم الأحد المقبل 1 مارس، وهو من إنتاج شركة “ناي”، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع “أنستجرام” :”أحصل على النسخة الأصلية من ألبوم #عمرو_دياب الجديد “#سهران” ابتداءً من الأحد ١ مارس بجميع فروع ڤيرچن ميجاستور وتباعاً بالمتاجر الكبرى. انتاج Nay”.

وتابع :”تأكد من شرائك النسخة الأصلية المحفوظة داخل غلاف من الكرتون المقوي مع مطوية تحتوي على أسماء الأغاني وفريق العمل وخلفها الپوستر الجديد

و تصدر ألبوم “سهران” للنجم الكبير عمرو دياب، قائمة الأعلى استماعاً، ومبيعاً في العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة “ميوزيك أوورد” العالمية، عبر موقع “تويتر”، تصدّر الألبوم مبيعات متجر “أي تيونز” الإلكتروني على مستوى الوطن العربي.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان “جميلة”، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

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وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.

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