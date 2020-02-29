ناهد السباعي تستعرض أناقتها فى أسوان بملابس جريئة

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها برفقة والدتها خلال تواجدهما في أسوان. تألقت ناهد السباعي في الصور بإطلالة كاجوال جريئة، حيث ارتدت قميصا قصيرا للغاية يصل إلى أعلى الركبة، واتسم التصميم بصيحة الكاروهات التي جمعت بين اللون الأحمر والكحلي.

وانتعلت حذاءً رياضيا مسطحا باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة عصرية متناسقة مع ملابسها. كما اعتمدت ناهد السباعي على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

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