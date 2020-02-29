شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتوقف التون جون عن الغناء بسبب مرضه الشديد؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اضطر النجم العالمى التون جون للانصراف في منتصف حفله واعتذاره للجمهور فى نيوزيلندا الأسبوع الماضي ، أصبح التون جون محط تركيز المواقع الفنية العالمية و التى اصدر بعضها سلسلة من الشائعات أزعجت كل محبي و عشاقي اسطورة الموسيقي في العالم

وكانت أبرز هذه الشائعات هي قصة مثيرة للسخرية تدعي أن الأسطورة لن يغني أبدا مرة أخرى، وهوما نفاه تماما أحد المقربين من التون جون لموقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم .

بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " أن مرض التون جون تسبب في تدمير صوته، وذلك بعد تعرضه للالتهاب الرئوي، وهوالأمرالذي سيمنع التون جون من الغناء من جديد، كما أشارالتقريرأن جون قد خضع لعملية جراحية في عام 1987 على حباله الصوتية ويقر بأن جون نفسه قد اعترف " أنه لم يسترد قوة صوته بالكامل" ، كما تطرق التقرير لمرحلة تعاطي التون جون المخدرات بكميات كبيرة و هو أيضا ما عمل علي تدمير صوته، كما اكد مصدر للموقع أن هذه المرحلة من الممكن أن تحدد نهاية الحياته المهنية للنجم التون جون " .

و أشارموقع "جوسيب كوب " أن ما تم نشره في موقع " National Enquirer " من القصص السخيفة والوهمية، وقد اعتاد هذا الموقع علي نشر القصص الكاذبة ومن أبرزها توقف مايلي سايروس عن الغناء فهي لن تغني أبدا مرة أخرى بسبب جراحة الحبل الصوتية وهي الآن تغني وتعيش حياتها بشكل طبيعي جدا.

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التون جون