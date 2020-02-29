شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة شيريهان على الدعاء للزعيم عادل أمام بالشفاء، في تغريدة نشرتها منذ قليل عبر حسابها بتويتر، وقالت "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام".



تغريدة شيريهان

وكان المخرج رامى أمام، تسلم جائزة الريادة السينمائية للزعيم من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، أمس، والذى أوضح أن غياب الزعيم بسبب إصابته بنزلة برد، مداعبا الحضور: "مش كورونا"، واختتم كلمته بتوجيه الشكر للأب بطرس دانيال على الجائزة.

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ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسله القادم "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل " فلانتينو " من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويعود الزعيم بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى حيث كانت أخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وجسد الزعيم شخصية صحفي مخضرم يدعى "هلال كامل" ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات ، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.