شكرا لقرائتكم خبر عن "وسط البلد" يبدأ ثانى حفلات مهرجان دندرة للموسيقى بأغنية "قل للمليحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، الفريق الغنائى وسط البلد أولى فقرات حفل مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الأولى، بأغنية "قل للمليحة" وسط تصفيق حاد من الجمهور، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

فريق وسط البلد بدأ مشواره عام 1999، ونجح فى تحقيق الانتشار السريع، محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن ابتكر لونا موسيقيا جديدا، وأصدر عدة ألبومات، كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية.