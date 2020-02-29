شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا..خالد راغب علامة يهرب من لقاء تلفزيونى..ووالده: شخصية خاصة من يومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد خالد، ابن الفنان اللبنانى راغب علامة، بعض من ذكريات طفولته التى جمعته مع والده، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو يظهر هروبه من لقاء تلفزيونى كان والده ضيفا فيه، حيث ظهر خالد وهو يقتحم الاستديو عندما كان والده يجرى حوار تلفزيونى، ثم يغادر بعدها الاستوديو هرباً تاركاً له لعبته، فى موقف طريف نال إعجاب وضحك الجمهور فى الاستوديو.



راغب وابنه خالد

وعلّق خالد على الفيديو، قائلاً: "فكّرتو شى حرامى بالأوّل، طلعت أنا هربان من المقابلة، وأهم شى انّو تركتلّو لبيّى ميكى ماوس"..

من جانبه أعاد راغب علامة، نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صحبه بتعليق: "لطالما كان لديه شخصيته الخاصة منذ اليوم الأول".

يحيى المطرب اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا، يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مارس المقبل، داخل أحد الجامعات الكبرى فى مدينة الشروق، ومن المقررأن يحضرالحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".





من ناحية أخرى، أحيا المطرب اللبنانى راغب علامة، مؤخرا، حفلين فى عيد الحب الأولى داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس، والثانية فى باريس، وبدأه حفلات بأغنية "اللى باعنا خسر دلعنا"، وسط حضورجماهيرى كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.





ويستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار دكتور طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

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