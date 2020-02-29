شارلوت جينسبورج تحضر حفل"César" بالعكاز بعد كسر قدمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت أمس النجمة الفرنسية شارلوت جينسبورج حضور حفل توزيع جوائز "César" الـ45 الذي أقيم في فرنسا بظهورها علي الـ red-carpet بالجبس بعد كسر قدمها وإجبارها علي تجبيسها حيث لم تتجاهل شارلوت حضور الحفل و صممت علي التواجد بين نجوم العالم بهذا الحدث الفني الضخم حيث دخلت علي السجادة الحمراء باستخدام " العكاز" كونها لا تقوي علي المشي بشكل طبيعي.
شارلوت جينسبورج
وقد سجلت عدسات المصورين لحظة جلوس شارلوت جينسبورج البالغة من العمر ( 48 عام ) علي الأرض في الكواليس كونها لا تستطيع ان تظل تنتظروهي واقفة .
شارلوت جينسبورج
وفاز بجائزة سيزارأفضل فيلم للعام " Les Misérables " للمخرج Ladj Ly كما نال الفيلم أيضا جائزة " César du public " ، و كانت جائزة سيزار أفضل فيلم أجنبي من نصيب فيلم " Parasite " الذي حصد جائزة الأوسكار هذا العام ، في حين نال رومان بولنسكي جائزة أفضل مخرج للعام و ذلك عن فيلم " J'accuse " ، في حين نالت النجمة أنيه ديموستيه جائزة أفضل ممثلة للعام ، و فاز النجم العالمي رشدي زيم بجائزة سيزار أفضل ممثل للعام .
و فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد لهاذا العام النجم العالمي سوان ارلو ، و كانت جائزة أفضل ممثلة مساعدة من نصيب النجمة فاني اردانت ، بينما نال فيلم " La Belle Époque " جائزة أفضل ديكور للعام ، و كانت جائزة أفضل تصميمات ملابس من نصب فيلم " J'accuse " ، بينما حصد فيلم " Portrait de la jeune fille en feu " جائزة أفضل تصوير سينمائي للعام .
شارلوت جينسبورج
شارلوت جينسبورج
شارلوت جينسبورج
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