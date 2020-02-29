شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى لبنان يقيم حفل استقبال لأبطال"نساء من دهب"بحضور سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علاّوي عشاء في منزله بمدينة "دوحة الحص" على شرف نجوم مسلسل "نساء من دهب" المتواجدين في بيروت لتصوير العمل المقررعرضه فى رمضان المقبل، وحضر العشاء صناع المسلسل والمخرج وائل احسان، والنجمة القديرة سميحة أيوب، والنجمة نادية الجندي والنجمة نبيلة عبيد، بالإضافة إلى الكاتب أمين جمال إضافة إلى فريق العمل.

وتطرق السفير خلال العشاء إلى الحديث الحوارعن الفن والثقافة على مستوى العالم العربى، لا سيما السفير المصري أظهر ثقافة شاملة وفكر مختلف في شتى أنواع الفنون، إضافة إلى متابعته الواسعة للسينما المصرية والعربية، وبين الماضي والحاضر روى الحاضرون قصص نجاح وأعمال فريدة أبطالها نجوم ومنتجين ومخرجين صنعوا أعمالاً للتاريخ.

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مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات امريكى، وتدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

قصة المسلسل قريبة بشكل كبير من فيلم "غريب في بيتى" الذى قدمه النجمان سعاد حسنى ونور الشريف عام 1982 والذى كتبه وحيد حامد وأخرجه سمير سيف، ودارت أحداثه حول لاعب الكرة (شحاتة أبو كف) الذي يحترف الكرة في نادي الزمالك وهو من سكان الصعيد، يشتري له النادي شقة، ولكن صاحبها ينصب عليه حين يبيع الشقة له ولسيدة أخرى مع ابنها في نفس الوقت، ويضطر الطرفان للعيش في بيت واحد، وتتوالى الأحداث.