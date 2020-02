شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس نسائية من GUCCI..هاري ستايل يطلق كليبه الجديد Falling..كلمات وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هاري ستايل كليبه الجديد و الذي يحمل اسم " Falling " و ذلك علي قناة هاري الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و الكليب من إخراج ديف مايرز ، و ما لفت الأنظار هو ظهور هاري البالغ من العمر ( 26 عاما ) في الكليب و هو يرتدي " بلوزة " نسائية من الـ " شيفون " حملت امضاء دار أزياء " GUCCI " ، و ظهر هاري وهو يعزف على " البيانو بينما تغمره المياه لكنه يظل يغني و يعزف بدون توقف .

و خلال 23 ساعة وصلت نسبة مشاهدة كليب " Falling " لهاري ستايل لأكثر من 5.2 مليون مشاهدة علي موقع " يوتيوب " .

كلمات الأغنية :

I’m in my bed

And you’re not here

And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands

Forget what I said

It’s not what I meant

Now I can’t take it back

I can’t unpack the baggage you left

What am I now?

What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again

I’m falling again

I’m falling

What if I’m down?

What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again

I’m falling again

I’m falling

You said you care

And you missed me too

And I’m well aware I write too many songs about you

And the coffee’s out

At the Beachwood Cafe

And it kills me ’cause I know we’ve run out of things we can say

What am I now?

What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again

I’m falling again

I’m falling

What if I’m down?

What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again

I’m falling again

I’m falling

And I get the feeling that you’ll never need me again

What am I now?

What am I now?

What if you’re someone I just want around?

I’m falling again

I’m falling again

I’m falling



