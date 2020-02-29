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شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس نسائية من GUCCI..هاري ستايل يطلق كليبه الجديد Falling..كلمات وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هاري ستايل كليبه الجديد و الذي يحمل اسم " Falling " و ذلك علي قناة هاري الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و الكليب من إخراج ديف مايرز ، و ما لفت الأنظار هو ظهور هاري البالغ من العمر ( 26 عاما ) في الكليب و هو يرتدي " بلوزة " نسائية من الـ " شيفون " حملت امضاء دار أزياء " GUCCI " ، و ظهر هاري وهو يعزف على " البيانو بينما تغمره المياه لكنه يظل يغني و يعزف بدون توقف .
و خلال 23 ساعة وصلت نسبة مشاهدة كليب " Falling " لهاري ستايل لأكثر من 5.2 مليون مشاهدة علي موقع " يوتيوب " .
كلمات الأغنية :
I’m in my bed
And you’re not here
And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands
Forget what I said
It’s not what I meant
Now I can’t take it back
I can’t unpack the baggage you left
What am I now?
What am I now?
What if I’m someone I don’t want around?
I’m falling again
I’m falling again
I’m falling
What if I’m down?
What if I’m out?
What if I’m someone you won’t talk about?
I’m falling again
I’m falling again
I’m falling
You said you care
And you missed me too
And I’m well aware I write too many songs about you
And the coffee’s out
At the Beachwood Cafe
And it kills me ’cause I know we’ve run out of things we can say
What am I now?
What am I now?
What if I’m someone I don’t want around?
I’m falling again
I’m falling again
I’m falling
What if I’m down?
What if I’m out?
What if I’m someone you won’t talk about?
I’m falling again
I’m falling again
I’m falling
And I get the feeling that you’ll never need me again
What am I now?
What am I now?
What if you’re someone I just want around?
I’m falling again
I’m falling again
I’m falling
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.