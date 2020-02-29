شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس نسائية من GUCCI..هاري ستايل يطلق كليبه الجديد Falling..كلمات وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق النجم العالمي هاري ستايل كليبه الجديد و الذي يحمل اسم " Falling " و ذلك علي قناة هاري الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و الكليب من إخراج ديف مايرز ، و ما لفت الأنظار هو ظهور هاري البالغ من العمر ( 26 عاما ) في الكليب و هو يرتدي " بلوزة " نسائية من الـ " شيفون " حملت امضاء دار أزياء " GUCCI " ، و ظهر هاري وهو يعزف على " البيانو بينما تغمره المياه لكنه يظل يغني و يعزف بدون توقف . و خلال 23 ساعة وصلت نسبة مشاهدة كليب " Falling " لهاري ستايل لأكثر من 5.2 مليون مشاهدة علي موقع " يوتيوب " . كلمات الأغنية : كلمات الأغنية : I’m in my bed And you’re not here And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands Forget what I said It’s not what I meant Now I can’t take it back I can’t unpack the baggage you left What am I now? What am I now? What if I’m someone I don’t want around? I’m falling again I’m falling again I’m falling What if I’m down? What if I’m out? What if I’m someone you won’t talk about? I’m falling again I’m falling again I’m falling You said you care And you missed me too And I’m well aware I write too many songs about you And the coffee’s out At the Beachwood Cafe Advertisements And it kills me ’cause I know we’ve run out of things we can say What am I now? What am I now? What if I’m someone I don’t want around? I’m falling again I’m falling again I’m falling What if I’m down? What if I’m out? What if I’m someone you won’t talk about? I’m falling again I’m falling again I’m falling And I get the feeling that you’ll never need me again What am I now? What am I now? What if you’re someone I just want around? I’m falling again I’m falling again I’m falling

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