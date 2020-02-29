شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاده ووالده الراحل.. وأمير كرارة يهنئه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم الكبير أحمد السقا بعيد ميلاده اليوم 29 فبراير اليوم الكبيس، وهو اليوم الذى يأتى كل 4 سنوات، وأحيا السقا اليوم ذكرى عيد ميلاده وميلاد والده الراحل.

ونشر النجم الكبير صورة تجمعه مع والده الراحل، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وعلق عليها: "حيث إننا مولودين في يوم واحد.. كل سنة وأنت طيب يا بابا.. أسألكم الفاتحة".



حساب أحمد السقا



السقا ووالده

ونشر النجم أمير كرارة صورة تجمعه بالسقا عبر تويتر، وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أصلي السقا واحد بس".

Advertisements



أمير كرارة

هذا وعبر نجوم الفن عن سعادتهم واحتفالهم بالنجم أحمد السقا فى عيد ميلاده، من خلال مقطع فيديو اجتمع من خلاله النجوم على شهامة وجدعنة ونجومية أحمد السقا، حيث عرضت القناة الأولى المقطع من خلال برنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، في أولى حلقاتها، والتى عرضت أمس، حيث أجهش السقا بالبكاء خلال عرض مقطع الفيديو، قائلاً: انتوا مش عارفين انتوا عملتوا فيا إيه".

وتحدث نجوم الفن عن السقا بكلمات مؤثرة، حيث قال المخرج محمد سامى إنه من النجوم القلائل الذى ينطبق عليه كلمة "جدع وشهم" والخلوق واللى بيحترم شغله وهو فنان له تاريخ مشرف، كما قالت الفنانة مى عمر، أنه يحب الخير لزمايله وطاقة إيجابية كبيرة، كما قال الفنان أمير كرارة، أن السقا يستحق أن يكون "نجم" كبير جدا، وصاحب صاحبه، وتصرفاته لا تخلو من الأدب والأخلاق.

كما قال الفنان أحمد زاهر إن السقا نجم كبير ومحبوب، وراجل لا يختلف عليه حد، ابن بلد مصري، كما قال النجم كريم عبد العزيز، إن السقا راجل ونجم صاحب صاحبه، وتركيزه في الشغل يخليك تغير، حقيقى نجم مصر .