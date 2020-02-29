شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح باب التطوع لفعاليات دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيمانا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي بصناعة كوادر شبابية في إدارة المهرجانات الثقافية والفنية يفتح المهرجان في دورته الخامسة باب التطوع للمشاركة في فعالياته المختلفة .

وأوضح رئيس المهرجان أن الهدف هو تفعيل رسالة المهرجان وخلق جيل جديد من المسرحيين الشبان والتواصل الدولي من خلال تظاهرته المسرحية التي تقام فاعلياتها في اول أبريل من كل عام بمدينة شرم الشيخ

ويسعد ادارة المهرجان دعوة جميع شباب جنوب سيناء المهتمين بالعمل الثقافي والفني للمشاركة الفعالة في فعاليات الدورة الخامسة كمتطوعين في تنظيم هذه التظاهرة الثقافية المسرحية بمدينة شرم الشيخ وذلك وفقا لشروط من أهمها ان يكون المتطوع من المقيمين فعليا في مدينة شرم الشيخ ذكرا أو أنثي وألا يقل سن المتطوع وقت التقدم بطلبه للتطوع عن 18 عاما ولا يزيد عن 25 عاما وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجاده تامة وآخرموعد لتلقي طلبات التطوع يوم 1 مارس 2020 .

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبيروالنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورأشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة والدكتورخالد العناني وزير السياحة والآثاروهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم .