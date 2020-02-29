شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة المايسترو هانى فرحات الإثنين المقبل بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت والدة المايسترو هانى فرحات، وشيع جثمان الراحلة إلى مثواه الأخير فى مدافن السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الإثنين 2 مارس بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر .

هانى فرحان موسيقار ومايسترو مصرى درس فى معهد الكونسرفتوار، ووزع "مزيكا" لكل مطربين ومطربات الوطن العربي، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالى الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و"طول ما أنت بعيد"، وآخرهم "عن فرح غايب". كما وزع لـ إليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبد الله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

آخر أعمال هانى فرحات هى أغنية "قول حاضر" لأنغام، وأغنية "حلاوة الدنيا" لشيرين عبد الوهاب.