شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات لظهور كريم عبد العزيز ضيف شرف فى فيلم "حلم سوسن" مع أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهة المنتجة لفيلم "حلم سوسن" للنجم أحمد فهمي مفاوضات مع النجم كريم عبد العزيز، بعد ما رشحه مخرج العمل أحمد الجندي، للظهور كضيف شرف خلال الأحداث أمام فهمي وروبي، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أيمن وتار، ويحاول فهمى التدخل في المفاوضات لإقناع كريم عبد العزيز خاصة أن هناك صداقة بينهما، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث أن أحداثه بها نوع من الفانتازيا والخيال العلمي، وتنطلق أحداثه من الألفية الحالية لتعود إلى عصور وأزمنة سابقة.



كريم عبد العزيز

يشار إلى أن المخرج أحمد الجندي قد أوقف تصوير الفيلم بعد 10 أيام عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، بسبب انشغال الثنائي فهمي وأكرم حسنى بمسلسلهما الجديد وهو "تيمون وبومبا" المقررعرضه في شهررمضان المقبل، حيث انطلق تصويره منذ اسبوع، على أن يتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في أيام الإجازة من المسلسل.

فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجمع الفيلم بين أحمد فهمي وروبي للمرة الأولى بينما يشارك في البطولة عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وخالد أنور ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا.

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يشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز قد انتهى من تصوير فيلمه "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، وطرحت الجهة المنتجة للفيلم البوستر الرسمي للعمل، الأيام الماضية للترويج قبل طرح الفيلم في السينمات، حيث من المقرر أن ينافس به كريم في موسم عيد الفطر المقبل للمخرج أحمد الجندي وتأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته كل من دينا الشربينى وماجد الكدوانى، وغادة عادل ومحمد ثروت وأخرون من النجوم.

وتدورأحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟ وكيف أثرالزواج سلبًا.

ومن ناحية أخرى صور كريم عبد العزيز المشاهد الأولى من فيلمه "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز، إنتاج سينرجى فيلمز، وكانت المشاهد الأولى بينه وبين الفنانة روبى باستوديو النحاس، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم اخراج مروان حامد.