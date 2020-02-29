شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو وأبو الليف من داخل لوكيشن تصوير مسلسل "ولاد امبابة" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "ولاد امبابة" تصوير عدد من المشاهد داخل الديكورات المخصصة للعمل والذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم سميرغانم وفريدة سيف النصروسعد الصغيروأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق وهانى الأسمروعمرورمزى وأيمن منصورونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية وننشرعدد من الصورداخل لوكيشن التصوير جمعت بين ريكو وأبو الليف وشمس ومراد فكرى وبرلنتى فؤاد .

















من ناحية أخرى يتبقى للفنان ريكو يومان على الانتهاء من تصوير فيلم "الأب المذنب" الذى يشارك فى بطولته، ويجسد من خلاله شخصية أب يعامل أبناءه بقسوة، فى إطاراجتماعى مليىء بالتشويق والإثارة.

"الأب المذنب" من تأليف وإخراج مصطفى نجيب، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية، ويشارك فى بطولته مجدى عبد الحليم، ومنة الدقن، وعلاء الحجار، وعيد أبو الحمد، وإحسان ترك، وإسلام إسماعيل ومحمود هاشم وجو ومايكل سمير.

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كما انضم ريكو إلى فريق عمل فيلم "سيدى بشر"، الذى يحمل اسما مبدئيا، ويخرجه سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته كل الفنان على ربيع وكريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن، وجارالتعاقد مع باقى الأبطال، والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وكان أبو الليف قد قدم مسرحية "كينج كونج" خلال الأيام الماضية، والتى تم عرضها على مسرح البالون وتدورأحداثها حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها، فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، وشارك فى بطولتها بجانب أبو الليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.