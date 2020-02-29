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شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تتألق فى أحدث جلسة تصوير وتتابع تعليقات الجمهور على "طاقة حب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة رشا مهدى في أحدث ظهور لها، عبر جلسة تصوير خضعت لها في الأيام الماضية، وتحديداً عقب انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب"، الذى يعرض حاليا على إحدى المنصات الرقمية.
وظهرت رشا مهدى في الصور بشكل مميز ومختلف ارتدت فستاناً بالابيض والأسود حيث انهالت التعليقات على أناقتها واختيارها للألوان،حيث تتابع حالياً رشا مهدى تعليقات الجمهور على مسلسل "طاقة حب" ، خاصة أنها تقدم دوراً محورياً فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى .
وغابت رشا مهدى عن المشاركة فى أى أعمال فنية العام الماضى لأسباب شخصية، بينما كان آخر أعمالها مسلسل "رمضان كريم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفى وعدد كبيرمن الفنانين.
وعبرت رشا مهدى مؤخراً عن سعادتها بفوز نادى الزمالك على الترجى التونسى في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دورى ابطال افريقيا، والتي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، بفوز الزمالك بنتيجة 3/1.
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