شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يرفع شعار "الروح الرياضية" ويشجع الأهلى فى مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله على تحفيز الروح الرياضية وعدم التعصب الكروى، من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، التى أعلن من خلالها دعم النادى الأهلى، خلال مباراته اليوم فى مواجهة فريق "صن داونز"، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ورغم أن النجم صلاح عبد الله من مشجعى نادى الزمالك إلا أنه كان حريصًا على أن يصبح قدوة للشباب لعدم التعصب الكروى ورفع الروح الوطنية لديهم بدعم الفرق المحلية فى مواجهة منافسيهم بالخارج، وقال فى تدوينته: "رغم الهرى الزمهلاوى اللى بجد فاق الحد.. أنا النهاردة أهلاوى رغم أنف أى حد.. وصدقونى دى الحقيقة مِش شطارة.. حتى شوفوا الكرافتة والمنديل والنضارة"، وجاءت تلك الأبيات الشعرية، مرفقة بصورة للفنان صلاح عبد الله، ظهر فيها مرتديًا نظارة وكرافتة ومنديل بدلة، باللون الأحمر.





وليست هذه المرة الأولى التى يواجه فيها صلاح عبد الله حالة التعصب الكروى، فبينما كانت تشهد مدينة أبوظبى الإماراتية لقاء كرويا ساخنا بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى، على استاد محمد بن زايد، وفى ظل المواجهة الكروية القوية بين الفريقين، حرص الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله، على تذكير الجماهير - حينها - بضرورة الحفاظ على الروح الرياضية وعدم التعصب.

وفى تدوينة، قبل المباراة، للنجم صلاح عبد الله، عبر حسابه على إنستجرام، قال: "نتمناها مثيرة ممتعة رائعة تتجلى بروح رياضية عظيمة تنتهى بـِ مبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر"، وكان ذلك تعليقًا على صورة نشرها تحمل شعار النادى الأهلى، ومكتوب عليها بعض أبياته الشعرية، التى قال فيها: "9 فبراير 2016.. ضد التعصب.. الأهلى كعبه عالى عالزمالك من زمان بس الكورة كالليالى ليس لها يا ناس أمان".

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يشار إلى أنه قبل قليل كان قد حرص طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلى وصن داونز على تفقد أرضية ملعب القاهرة الدولى فور وصوله مباشرة، ونزل طاقم التحكيم بقيادة الكونغولى نادالا إلى الملعب وتفقد الأرضية، فيما هتفت الجماهير باسم الأهلى.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى، فى السادسة مساء اليوم السبت، بستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتقام المباراة فى حضور 30 ألف مشجع، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 إلى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة.

ويدخل الأهلى مواجهة الليلة وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة، بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى آخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمنى مسئولو الأهلى النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق فى مواجهة الإياب، خاصة أن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2013، واستبعد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، رمضان صبحى لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة أن اللاعب لايزال بحاجة لأسبوع إضافى قبل العودة من جديد للمشاركة فى مباريات فريقه، فى الوقت الذى يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة فى صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية ووليد سليمان.