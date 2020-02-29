شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الشبل من ذاك الأسد.. أحمد السقا وابنه ياسين علاقة صداقة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة خاصة جدا جمعت الفنان أحمد السقا، بابنه ياسين، علاقة لم تقتصر على الأبوة فقط، بل امتدت لتكون علاقة ذات طبيعة خاصة يشوبها الحب والمودة والصداقة بينهما، حتى أصبحت علاقة متينة بين الأب وابنه.





السقا الكبير، عمل بمبدأ التقرب من الابن وصداقته ومشاركته اهتماماته والبحث عما يحبه وأيضا تذليل العقبات والمشاكل التى تواجهه، بينما رأى السقا الصغير والده بأنه الملهم له وقدوته فى الحياة حتى أنه وعد والده بأن يكون مصدر فخر له طوال حياته.





علاقة السقا بابنه ياسين، امتدت للمجال الفنى، واستعان به والده فى واحد من أهم وأنجح أعماله وهو فيلم "ابن القنصل" مع الفنان القدير الراحل خالد صالح، والنجمة غادة عادل، وجسد فيه شخصية "ناصر فتحى السماك" الذى جسدها والده خلال فى فترة الطفولة بأحداث الفيلم، وبالرغم من نجاح والده الفنى لكنه لطالما أكد أنه لن يستغل اسم والده فى الدخول للوسط الفنى بل يسعى ويعتمد على شخصية وموهبته بعيدا عن والده.





سنوات وسنوات وثق فيها السقا الصغير، بعلاقته بوالده النجم الكبير، أكد فيها على حبه لوالده ودعمه له فى شتى المجالات، وهو ما ظهر جليا عبر حسابه على انستجرام، لذلك كان رد الجميل حتى لو بدا بسيطا للبعض لكنه يبدو ذو مودة وحب بينهما، وكان آخرها، بوست تهنئة من ياسين لوالده، بعيد ميلاده الذى يوافق الأول من مارس، نشر خلالها عدة صور جمعتهما من مراحل مختلفة من عمرهما، وصف فيها الابن والده بأنه العمود الفقرى للأسرة الصغيرة، قائلا: "أسعد أعياد الميلاد لقدوتى وأفضل ممثل فى عصرنا والعمود الفقرى للعائلة"، مضيفا: "أنت الأول فى حياتى للأبد.. أحبك"، ومن التأكيد أن السقا الوالد تأثر كثيرا بهذه الكلمات وربما فرحا بحصاد ما زرعه فيه من حب وشخصية مؤثرة، ورد عليه: "I Love u ya zouka".





العلاقة بين الأب وابنه، اتجهت أيضا لأعمال الخير والتنمية، حيث كشف ياسين أنه اجتمع مع والده مع أحد الشركات الخاصة بدعم الإكسسوارات والحلى، فى مبادرة جديدة مع عن طريق ارتداء أسورة لدعم كل محمد صلاح جديد فى مصر والوطن العربى، مطالبا أصدقاءه ومتابعيه بالمشاركة فى هذه المبادرة، الذى سيكون العائد المادى منها سوف يتم التبرع بيه لمركز شباب البحر الأحمر لدعم الأجيال القادمة، قائلا: "عشان نشوف كذا محمد صلاح جديد فى مصر والوطن العربى".

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