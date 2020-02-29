شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات مؤثرة للنجوم عن "الكبير" أحمد السقا في عيد ميلاده .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نجوم الفن عن سعادتهم واحتفالهم بالنجم أحمد السقا في عيد ميلاده، من خلال مقطع فيديو اجتمع من خلاله النجوم على شهامة وجدعنة ونجومية " النجم أحمد السقا، حيث عرضت القناة الأولى المقطع من خلال برنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج، في أولى حلقاتها، والتى عرضت أمس، حيث اجهش السقا بالبكاء خلال عرض مقطع الفيديو، قائلاً: انتوا مش عارفين انتوا عملتوا فيا ايه .

وتحدث نجوم الفن عن السقا بكلمات مؤثرة ، حيث قال المخرج محمد سامى، أنه من النجوم القلائل الذى ينطبق عليه كلمة "جدع وشهم" والخلوق واللى بيحترم شغله وهو فنان له تاريخ مشرف، كما قالت الفنانة مى عمر، أنه يحب الخير لزمايله وطاقة إيجابية كبيرة، كما قال الفنان أمير كرارة، أن السقا يستحق أن يكون "نجم" كبير جدا، وصاحب صاحبه، وتصرفاته لا تخلو من الأدب والأخلاق.

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كما قال الفنان أحمد زاهر، أن السقا نجم كبير ومحبوب، وراجل لا يختلف عنه حد، ابن بلد مصري، كما قال النجم كريم عبد العزيز، أن السقا راجل ونجم صاحب صاحبه، وتركيزه في الشغل يخليك تغير، حقيقى نجم مصر .

يشار إن أحمد السقا يقدم فيلم "العنكبوت" في عيد الفطر المقبل، وتدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. ويشارك مع السقا منى زكى وظافرالعابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.