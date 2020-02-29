شكرا لقرائتكم خبر عن ايناس عبد الدايم لـ"الخليج 365":مهرجان دندرة مهم وقنا مليئة بالأثار الرائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة قنا أمس الجمعة ، انطلاق الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء ،وتشمل فعاليات المهرجان عروضاً فنية لنجوم الطرب العربي منهم مدحت صالح، وفرقه بلاك تيما، بحضور كلاً من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار ، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورهيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لـ"الخليج 365"، أن محافظة قنا مليئة بالآثار الرائعة والعظيمة، وكان يجب إلقاء الضوء عليها وبالأخص معبد دندرة، التى تعد من أجمل المعابد المصرية، موضحة أن من ضمن خطط وزارة الثقافة أن يكون مهرجان دندرة مماثل لمهرجان القلعة بالقاهرة، وأن تستكمل الدورات في السنين المقبلة، لذلك أصرت على أن تبدأ الوزارة بداية قوية للمهرجان فى قنا، حيث أن التواجد الفني يكون هناك على أعلى مستوى.

وأشارت "عبد الدايم" إلى أن وزارة الثقافة أرادت أن تقدم إلى أهل محافظة قنا كل ما يقدم في القاهرة، معبرة عن سعادتها بالتجاوب العظيم لأهل قنا وشبابها وتمثل في إقبالهم بالألاف، وهو ما لم تتوقعه الوزارة، مما جعلهم يدرسون وجود مساحة أوسع لإستقبال عدد أكبر من الجمهور الذي وصل قوامه إلى 8000 ألاف شخص.

وعبرت "عبد الدايم" عن إمتنانها لدور المؤسسات المدنية في قنا، التي عرضت مساعدتها ومشاركتها في تنظيم المهرجان، مشيرة إلى أن مهرجان دندرة لم يكن ليتم لولا مساعدة اللواء أشرف الداودي محافظة قنا الذي سهل الكثير من الأمور، إلى جانب مساعدة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والذي يعد بمثابة شريك في هذا المهرجان.

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وأكدت "عبد الدايم" أن مهرجان دندرة لن يكون الأخير، حيث أن هناك خطة للوزارة لإقامة العديد من المهرجانات في مختلف المحافظات، لأن هذه أقصر وسيلة للتفاعل مع الشباب وسكان المحافظات، مشيرة إلى أنه عقب الإنتهاء من هذا المهرجان سيتم التوجه إلى محافظة بورسعيد، لإقامة العديد من الفاعليات المتنوعة على مدار عام كام وذلك بعد إعلانها عاصمة للثقافة المصرية، من معرض للكتاب إلى معارض فنية، وسينما وزارة الثقافة التي إعاد تجديدها وستفتتح بفيلم "بورسعيد"، إلى جانب أنتقال العديد من حفلات دار الأوبرا لأهم مطربين مصر، وعروض مسرحية للمخرج المسرحي خالد جلال، بالإضافة إلى إقامة السيرك القومي، وبالتزامن مع هذا سيتم تدشين مهرجان آخر جديد بمحافظة الشرقية.

كما أوضحت "عبد الدايم" أن إتاحة التذكرة مجانا للجمهور، هو أقل شيء يقدم إلى أهل محافظة قنا المتعطشين للفن والموسيقى، مشيرة إلى أن مهرجان القلعة أيضا ثمن التذكرة به شيء لا يذكر فهو مجرد وسيلة للسيطرة على الأعداد الكبيرة هناك.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر من معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادى.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أكدت على إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي وجامعة جنوب الوادى.