شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولى حلقات برنامج نشوى مصطفى "أمى ولا مراتى" على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت أولى حلقات برناج نشوى مصطفى "أمى ولا مراتى" في تمام الساعة 11 مساء على شبكة قنوات dmc ، بعد ساعات من نشر البرومو الذى ظهرت فيه نشوى مصطفى وهى تحاور مجموعة من الأمهات والزوجات، عن دور كل منهنّ في حياة الرجل".

وتشارك الفنانة نشوى مصطفى فى مسرحية "عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية، ونالت مسرحية عطل فنى إرشادات واسعة من الجمهور السعودى والمصرى المقيم بالمملكة، بعد أن عرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وأدت الفنانة نشوى مصطفى مناسك العمرة، ونشرت صورة جديدة لها من الحرم المكى، وحرصت الفنانة نشوى مصطفى على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، وقد نشرت الفنانة صور بأسماء الذين خصتهم بالدعاء من الحرم المكى، عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور".

والفنانين هم: هيثم أحمد زكى، وأحمد زكى، ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف، ومحسن حلمى، وسناء يونس، وسعاد نصر، وعزت أبو عوف، وطلعت زكريا، وممدوح عبد العليم، وأحمد السيد، وأحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، وسعاد حسنى، وفايزة كمال، وفاروق الفيشاوى، ومحمود الجندى، وسامى العدل.