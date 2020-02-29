شكرا لقرائتكم خبر عن صوفي تيرنر بملابس واسعة بعد تقارير تناولت خبر حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة صوفي تيرنر وزوجها جو جوناس، وهي ترتدي ملابس بقياس اوسع من المعتاد عليها وذلك وسط نشر العديد من التقارير التي تؤكد حملها في طفلها الاول إلا أن الثنائي فيما يبدو لا يريدان الان الاعلان بشكل رسمي.

وكان عدد من التقارير الإعلامية الأجنبية كشفت عن حمل صوفي تيرنر في مولودها الأول من زوجها المطرب جو جوناس وهو ما ذكرته مصادر حصريًا مؤكدة لعدد من المواقع الإخبارية الفنية ومنها موقع جاست جيرد.

نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس احتفلا بزفافهما في فرنسا وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.

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مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

مسلسل صراع العروش حمل فى الكثير من أحداثه حدًا كبيرًا من التشابه مع أحداث حقيقة، منها مثلاً التشابه الكبير بين مجزرة الزفاف الأحمر، التى وقعت فى المسلسل.