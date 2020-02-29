شكرا لقرائتكم خبر عن من الأرشيف.. نور الشريف يكشف رأيه فى الرقابة السينمائية ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو نادر للقاء تليفزيونى ظهر فيه النجم الراحل نور الشريف، حيث تحدث عن دور الرقابة على الأعمال الفنية وأهميتها، مستشهدًا فى بداية حديثه عن موقف للرقابة مع أحد الأفلام التى كانت علامة فارق فى تاريخ السينما المصرية، رغم مواجهته بالرفض فى البداية حتى تم تصويره بعد محاولات عديدة من كاتب العمل.

وقال نور الشريف، " كمال سليم لما جه يعمل فيلم "العزيمة".. الأول حاربوه عشان ميعملش الفيلم وبعدين وافقوا على مضض.. دخل يصور الفيلم بعد أسبوعين جه أمر من طلعت حرب بوقف تصوير الفيلم.. اللى كان كاتب حوار شاعر العامية العبقرى كاتب الحوار المتميز والكاتب المسرحى بديع خيرى"، وأضاف "فراح قابل طلعت حرب، وقاله يا طلعت بيه وقفت الفيلم ليه.. قاله "قالولى الفيلم فيه شخصية حانوتى وجزار وحلاق.. بقى ده اللى احنا نقدمه عن مصر فى السينما احنا بنعمل أفلام ليها مستوى".

وتابع النجم الراحل، فى لقائه السابق، "كان وقتها كثير من المخرجين وجهة نظرهم تجميل الواقع فبديع خيرى بذل مجهود فظيع وكتب ده فى مذكراته بالصدفة قرأتها قبل ما أجى.. وقاله (يا طلعت بيه احنا منقدرش ننافس الأمريكان فى الأفلام الأمريكانية وهما ميقدروش ينافسونا فى فيلم مصرى.. وبعدين ستوديو مصر بينتج 10 أفلام فى السنة.. ادينا فرصة نكمل الفيلم ونشوفه نجح نجح منجحش خلاص يعنى)".

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وأضاف "وإن كان فيلم "العزيمة" أهم علامة فى تاريخ السينما المصرية، وكان على فكرة مدير الاستوديو وقتها مخرج ألمانى اسمه فريدز كرامب، عمل لأم كلثوم فيلم "وداد"، وهو اللى حارب كمال سليم، وقال (إيه الفيلم اللى فى الحارة ده وجايبين شخصيات فقيرة)"، وتابع "للأسف الشديد يظل فى ناس بتميل إن يكون الفن كاذب لا يعبر عن الواقع بس ده مذهب فنى، وفى آخرين يميلوا لارتباطهم بالواقع وإن يكون الفيلم بيعبر عن الواقع.. وأنا مع المرتبط بالواقع".



الفنان الراحل نور الشريف

وعن رأيه فى ضرورة وجود رقابة، قال نور الشريف، "أنا مع وجود الرقابة، ومع وجودها كمان فى السينما وهتندهش، ليه، لأننا لو اتحنا الحرية المطلقة بلا رقابة أول ناس "هتنط" على هذه الحرية تجار الجنس والسياسة، احنا محتاجين يبقى فى ممارسة ديمقراطية حقيقة".