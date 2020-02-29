شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مدحت شلبى ترقص على أغانى تامر حسنى خلال حفل زفافها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت نهلة، ابنة المعلق الرياضى مدحت شلبى والفنانة شيرين وجدى، مع عريسها عمر حسنى، فى وصلة رقص، على أغانى الفنان تامر حسنى، خلال حفل زفافهما، الذى أقيم أمس، الجمعة، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

ونشرحسنى، عبر حسابه على انستجرام، لقطات من حفل الزفاف، وظهرت العروسة وهى ترقص على أغانيه التى رددها فى الحفل، وبجوارها العريس وعدد كبير من أهل العروسين، ومنها "كل مرة" و"أخيرا" وغيرها من الأغانى.

واحتفلت المطربة شيرين وجدى، وزوجها رجل الإعلام إيهاب طلعت، بزفاف ابنتها نهلة مدحت شلبى إلى عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة.

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وحضر حفل الزفاف الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، المستشار طارق أبو هشيمة وزوجته يسرا الفاسى، النائب أيمن أبو العلا وزوجته الإعلامية أسماء مصطفى، أحمد مسعود وزوجته يمنى طولان، ورجال الأعمال صلاح دياب والناشر إبراهيم المعلم، الدكتور وليد مصطفى، علاء الكحكى، الإعلاميين مفيد فوزى ومحمود سعد ووائل الإبراشى وعمرو الليثى، جمال صلاح رئيس شركة POD، والكابتن مجدى عبد الغنى.

يشار أن تامر حسنى، أحيا حفلا مؤخرا فى مدينة جدة السعودية، بمشاركة النجم العالمى "أكون - akon" وحضر الحفل عشرات الآلاف من الجمهور السعودى والأجانب المقيمين في مدينة جدة، وقدم نجم الجيل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه منها "حلو المكان"، حيث طلبها منه الجمهور عدة مرات، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية بفيلم "الفلوس"، المعروض حاليا فى السينمات، ومنذ عدة أسابيع.

وفى سياق آخر، يستعد تامر حسني لإحياء حفلا غنائياً فى القاهرة، وذلك بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة 6 مارس القادم، ويحمل الحفل اسم "نحمى تراثنا" ويعود دخله لأحد الجمعيات الخيرية لمساندة ودعم دخول لمصر لجنة التراث بمنظمة اليونسكو العالمية.