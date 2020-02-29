شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار وفرقه وسط البلد يحييان حفل اليوم الثاني بمهرجان دندرة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم السبت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا، حفل غنائي بمسرح دندرة فرقة وسط البلد، الساعة الخامسة مساء اليوم، يليه حفل الفنان علي الحجاروفرقته الساعة السابعة مساء، بحضور جماهيري كبيرمن أهالي وشباب مدينة قنا، وطلاب جامعة جنوب الوادي وشباب المحافظة.

يذكرأن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصري في بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا في الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادي في الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء

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وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثارومحافظ قنا وشباب جامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره