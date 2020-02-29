شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر لـ محمد محيى: عمرك ما خذلت جمهورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشاعر أيمن بهجت قمر النجم محمد محيى بعدما طرح أغنية سهرانين، من ألبومه المنتظر "بتاع زمان"، من كلمات نور حمدى وألحان محمد محيى وتوزيع محمد العشى والـ Mix لمحمود عزت والـ Master لأمير محروس.

وجاء فى رسالة بهجت قمر للنجم محمد محيى: "يا أخى بحبك أوى إيه الجمال ده" وبارك لصناع الأغنية، قائلا: "مبروك لكل صناع العمل"، معتبرا نفسه واحدا من المعجبين بفن محمد محيى قبل أن يكون كاتبا وشاعرا، إذ قال: "أنا المعجب أيمن بهجت قمر أشهد يا محى إنك عمرك ما خذلت جمهورك وطول عمرك فنان حقيقى وإنسان حقيقى".

واستقبل جمهور محيى نبأ عودته من جديد بعد غياب طويل عن جمهوره بترحاب واسع بعد أن أطلق بوستر تشويقى من ألبومه الجديد الذى بتعاون فيه مع عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى الذى يعد مفاجأة لجمهوره من حيث التنوع والاختلاف فى الأغنيات.

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وانتهى محيى فى الأيام الماضية من جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد مع المصور والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغانى الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها، ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"،" فوضت أمرى “حاجة غريبة"، "واحد يخون"،"ساقى الورد".. وغيرهما.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيي، كان البوم "مظلوم" والذى طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.