محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة النادي الأهلي وفريق صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم. وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الأهلي هيكسب إن شاء الله". يُذكر أن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، تُقام الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ"استاد" القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يتوقعه نبيل الحلفاوي لمباراة الأهلي وصن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.