"مش هنسلم مش هنبوس".. رضوى الشربيني تعلق على "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت الإعلامية رضوى الشربيني على انتشار فيروس كورونا، الذي اجتاح عدة دول مؤخرا. وكتبت الشربيني تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "شعارنا الجديد، مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس". يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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