"رمز الجدعنة والرجولة.. ودايما الأفضل".. نجوم الفن يهنئون السقا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ47، الموافق، غدا، 1 مارس، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة تجمعها بالسقا، على خاصية الاستوري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانت طيب عزيزي، دايما يا رب سعيد ومزيد من النجاح".

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي صورة تجمعه بالسقا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا جدع، وأجمل نجم في الدنيا، يا رب سنة حلوة عليك، وكلها خير ونجاح ودايما في العالي كالعادة".

إدوارد

فيما نشر إدوارد صورة تجمعه بالسقا من مسلسل "ولد الغلابة"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل سنة وأنت طيب يا أخوي".

أمير كرارة

ونشر "كرارة" صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا أصلي، السقا واحد بس"، ورد السقا على تهنئة كرارة: "حبيبي يا أمير يا جدع يا باشا مصر، يا أخويا".

محمد دياب

كما نشر الفنان دياب صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة ونجاح، كل سنة وأنت رمز الجدعنة والرجولة وسند لكل حبايبك، كل سنة وأنت زي ما أنت".

غادة عبدالرازق

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نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة السقا وزوجته، على خاصية الاستوري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

حسن الرداد

كما نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعه بالسقا، على خاصية الاستوري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب وأبو المجدعة".

رامي جمال

كما نشر المطرب رامي جمال صورة للسقا، على خاصية الاستوري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانت طيب، دايما الأفضل".

رامز أمير

ونشر الفنان رامز أمير صورة السقا، على خاصية الاستوري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت نجم كلنا بنتعلم منه الأخلاق قبل النجومية".

حمدي بدر

نشر مدير أعمال الفنان محمد حماقي حمدي بدر صورة تجمعه بالسقا، عبب حسابه الرسمي بموقع "إنتسجرام"، وعلق :"كل سنة وانت طيب يا أبو الرجولة والجدعنة".

إنجي المقدم

ونشرت "المقدم" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا صديقي، دايما في صحة جيدة ونجاح".

ويواصل السقا حاليا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.

"العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب ويسرا اللوزي وريم مصطفى.