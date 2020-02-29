شريهان تدعو بالشفاء للزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة شريهان للزعيم عادل إمام بالشفاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكتبت شريهان: " اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامة عادل إمام".

يذكر أن الزعيم عادل إمام، غاب عن حفل تكريمه أمس بالمهرجان الكاثوليكي، وكشف نجله المخرج رامي إمام، والذي حضر التكريم بالنيابة عنه، أنه يعاني نزلة برد شديدة، ممازحًا الحضور "مش كورونا"

ويخوض الزعيم عادل إمام السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فلانتينو"، ويشاركه العمل كل من دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.