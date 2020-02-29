محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة من الصور تجمعها بوالدتها ناهد فريد شوقي، خلال تواجدهما في مدينة أسوان على هامش مشاركتهما في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي انتهت فعالياته، يوم 15 فبراير الجاري.
وظهرت السباعي في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" بفستان قصير، كما ظهرت والدتها بإطلالة كاجوال، وعلقت: "أسوان بلد السحر والجمال".
يذكر أن ناهد فريد شوقي كرمت من مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الرابعة، وأهدت التكريم لنجلها الراحل فريد.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلد السحر والجمال".. ناهد السباعي تنشر صورًا رفقة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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