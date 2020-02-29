"مش هعيش".. كارول سماحة تكشف عن أغنيتها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن اسم أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان "مش هعيش"، المقرر طرحها قريبا، حسبما أعلنت.

ونشرت "سماحة" منشورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه كلمات الأغنية: "مش هعيش، مش هعيش محبوسة في سجن القلق، هبقى حرة وعندي حق".

وعلقت كارول: "مش هعيش قريبا، كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكساندر ميساكيان، إخراج جاد شويري.

ومن ناحية أخرى تقدم الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنية فيلم "توأم روحي" تأليف أماني التونسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، إخراج عثمان أبو لبن.