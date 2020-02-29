صلاح عبدالله: "النهاردة أهلاوي رغم أنف أي حد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان صلاح عبدالله، على مؤازرة النادي الأهلي في المباراة التي تجمعه مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، المُقامة اليوم.
وكتب صلاح، عبر حسابه على "تويتر": "رغم الهري الزمهلاوي اللي بجد فاق الحد.. أنا النهاردة أهلاوي رغم أنف أي حد.. وصدقوني دي الحقيقة مِش شطارة.. حتى شوفوا الكرافتة والمنديل والنضارة".
يُذكر أن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، تُقام الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ"ستاد" القاهرة.
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