أحمد السقا يتذكر والده المخرج صلاح السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكر الفنان أحمد السقا، والده المخرج الكبير الراحل، صلاح السقا، وذلك في ذكرى ميلاده.

ونشر السقا صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وحيث اننا مولودين في يوم واحد...كل سنة وانت طيب يا بابا، اسألكم الفاتحة".

صلاح السقا مخرج مسرحي مصري، رائد فن تحريك العرائس، رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2010.