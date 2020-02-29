أحمد السقا يتذكر والده المخرج صلاح السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تذكر الفنان أحمد السقا، والده المخرج الكبير الراحل، صلاح السقا، وذلك في ذكرى ميلاده.
ونشر السقا صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وحيث اننا مولودين في يوم واحد...كل سنة وانت طيب يا بابا، اسألكم الفاتحة".
صلاح السقا مخرج مسرحي مصري، رائد فن تحريك العرائس، رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2010.
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