تراند اليوم : فنانة شهيرة تعتذر لأسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك

وجهت الفنانة المصرية شهيرة، رسالة اعتذار لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لعدم قدرتها على المشاركة في عزائه.

وأقيم مساء أمس الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، وسط حضور إعلامي وسياسي وفني كبير.



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وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك علي عدم استطاعتنا لتقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي علي قلوبنا لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها".

وكشفت شهيرة عن بعض الجوانب الإنسانية للرئيس الراحل مع زوجها الفنان محمود ياسين لأزمة صحية، قائلة: "أنا رأيت إنسانيتك في مواقف مع آخرين ومعنا بشكل شخصي عندما تعرض محمود ياسين لأزمة ‏صحية، وطلبت مني الاستعداد لسفره للعلاج في الخارج ولكنه كان يريد العلاج هنا لظروف عائلية، ولكنك يا ريس أصريت على ‏سفره لأنه على حد قولك رمز لمصر بعد أن شارك في أعمال سينمائية تتكلم عن نصر أكتوبر وعلى المسرح لسنوات شارك في كل ‏احتفالات النصر".‏

وأضافت: "وقد تابعت بنفسك تليفونيًا فترة علاجه هناك، وعشان إحنا كمصريين لا ننسى أصحاب الفضل فأذكرك بشكل ‏شخصي بكل الخير والدعاء لك بأن يرزقك المولى بالقول الثابت ويجعل قبرك الليلة رحمة ونورًا ويرزقك الجنة ونعيمها يا رب وداعًا وعزائي لأفراد الأسرة".‏‎