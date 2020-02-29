فيديو وصور .. تفاصيل حفل زفاف شذى سبت

احتفلت الفنانة شذى سبت بحفل زفافها، وذلك وحضور شقيقاتها الثلاث شيماء وأبرار وشيلاء، وأقاربها ومحبيها. وظهرت شذى في حفل زفافها برفقة شقيقتها شيماء، وشيلاء، وأبرار، مشعلين حفل الزفاف، بإطلالتهن المتميزة، والرقصات المتواصلة، وذلك لشدة سعادتهم بهذا الحدث المهم. وشيلاء، وأبرار، مشعلين حفل الزفاف، بإطلالتهن المتميزة، والرقصات المتواصلة، وذلك لشدة سعادتهم بهذا الحدث المهم. Advertisements يذكر أن الفنانة شذى طلبت من المدعوين بعدم التقبيل والمصافحة، وذلك من أجل سلامتهم من وباء كورونا، كما كشفت شذى عن زوجها، وأنه كويتي الجنسية، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها الفنية بعد الزواج.

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