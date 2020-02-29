بعد اكتشاف قاتل أبيه.... الفراق مصير ريان وميران في زهرة الثالوث

حقق المسلسل التركي زهرة الثالوث ملايين المشاهدات سواء بين الجمهور التركي أو جماهير الوطن العربي، ومع عرض كل حلقة جديدة يزداد البحث عليه لمعرفة اخر الاحداث المليئة بالاثارة والرومانسية ويتصدر محرك البحث جوجل.

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وشهدت الحلقة 34 من زهرة الثالوث احداث ساخنة بعد أن اكتشف ميران أن قاتل والده هو والد حبيبته ريان مما يصيبه حزن شديد خاصة وأنهم كانا يعيشا قصة حب كبيرة، وتزداد الاحداث اثارة

بعد كشف ميران بحقيقة وفاة ديلشاه، وأن حكايات الجدة عزيزة جميعها كلها كاذبة، ويطردها.

وعلى صعيد أخر حققت قناة "أي تي في" التركية نسب مشاهدة عالية وشهرة واسعة بعد عرضها لأبرز المسلسلات التركية وعلى رأسها "قيامة عثمان"، و"زهرة الثالوث"،مما كونت قاعدة جماهيرية عريضة بمختلف الدول العربية .

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فيما تذاع حلقات مسلسل زهرة الثالوث كل يوم جمعة من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا والمملكة

العربية السعودية والسابعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين والسودان، أما جمهور دول عمان والكويت والإمارات فسوف يشاهدوه في تمام الساعة العاشرة مساءًا، وذلك عبر شاشة قناة ATV التركية الحاصلة على حق بث المسلسل.

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ويذكر أنه تم عرض الجزء الأول من المسلسل في 15 مارس 2019، وانتهى في 31 مايو 2019 ، وهو من بطولة أكين أكينوزو، ايبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، سرحات توتوملوير، أويا اونوستاسى، أحمد تانسو تاشانلار، سردار أوزير، جولشن خاطخان، إلاي أركوك، جاهد جوك، عايدة أكسل وماجد سونكان، وتأليف ايدا تازجان وفهرية شاهين، وإخراج جيم كارجى وبنال طايري.