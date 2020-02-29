فيديو .. لولوة الملا: أحلم بالعالمية ووالدتي تعرّضت لظلم كبير

كشفت الفنانة لولوة الملا، الكثير من أسرار حياتها الشخصيتها، وذلك أثناء استضافتها في برنامج سندريلا، والمذاع عبر شاشة قناة atv Kuwait.

وقالت لولوة الملا إنها فكرت في الانتحار، موضحة أن أسرتها تدخلت في الوقت المناسب وأنقذتها من الموت.

وأوضحت لولوة عن سبب الانتحار، قائلة: كل إنسان تأتي عليه فترة في حياته يكون ضعيفًا ونفسيته سيئة، فيبدأ التفكير في إنهاء الحياة، أنا

تعرضت لاكتئاب شديد وكنت مضطربة نفسيًا.

وأضافت لولوة بأن الكوابيس تضطاردها ليلًا، قائلة: كنت استيقظ على كابوس يفزعني من نومي بشكل يومي، وأن دائمًا ما احاسب نفسي قبل النوم، حتى أني اتمتع بميزة جلد الذات، وذلك بسبب خوفي من الفشل في عملي ودائمًا ما اطارد أحلامي والعكس.

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وأكدت لولوة أن والدتها تعرضت لظلم كبير عندما رفضت الزواج مرة أخرى بعد الانفصال عن والدها وهي بعمر العامين وتفرغت لتربيتها وشقيقها، منوهة أنها حاليًا لا تمانع في زواج والدتها وتريد لها أن تستأنس في حياتها برجل كونها لا تستطيع التواجد بجانبها طوال الوقت.

وانهت الفنانة لولوة الملا حديثها، عن طموحها، قائلة: اتمنى الوصول للعالمية من خلال التمثيل في هوليوود، مشيرة إلى أنها دائمًا ما ترسل فيديوهات ومقاطع لبعض المسؤولين ليتم قبولها في أحد الأعمال قريبًا.