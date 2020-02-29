روتاري مصر يكرم رموز الإعلام في المؤتمر السنوي للصورة العامة

عقدت المنطقة الروتارية 2451 برئاسة محافظها الدكتور شريف والي اليوم المؤتمر السنوي للجنة الصورة العامة للروتاري 2019/2020، في أحد الفنادق الكبرى، بالقاهرة وسط مشاركة عدد كبير من رموز الإعلام العربي منهم الإعلامي، ونظم المؤتمر لجنة الصورة العامة برئاسة محافظ سابق دكتور أحمد سعادة.

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حرص عدد كبير من رموز الإعلامي المصري والعربي على المشاركة في فعاليات المؤتمر ومنهم جورج قرداحي والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس شبكة قنوات dmc رئيس تحرير جريدة الوطن، والاعلامي وائل الإبراشي والاعلامي رامي رضوان والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب الصحفي هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء

و الإعلامية درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، و الإعلامية أميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية انجي أنور، و الصحفية منى رجب، والصحفية وفاء الغزالي.

وشهدت فعاليات المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وبحضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة، استعراض لدور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة، واعرب المشاركين عن تقديرهم للدور الذي تلعبه اندية روتاري في خدمة المجتمع من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمه للمواطنين

والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين.

ومن جهته عبر "والي" عن سعادته و تقديره للمساهمة التي يلعبها قادة و رموز الإعلام في دعم جهود منظمات المجتمع المدني عموما و الروتاري خصوصا في خدمة المواطنين.

كما شهد المؤتمر مشاركة العديد من قيادات الروتاري رؤساء الأندية والأعضاء في مختلف المحافظات، و عدد من محافظين الروتاري السابقين منهم محافظ عادل حافظ ، و محافظ سابق مايان رسلان ، و محافظ سابق حمادة زهران، و محافظ سابق عبد الحميد العوا ، ومحافظ قادم اسامة الاحمر ومحافظ منتخب يا سر نشات ومحافظ بعد القادم عماد عبد الوهاب.

وفي الختام، شهدت فعاليات و جلسات المؤتمر تكريم عدد من الإعلاميين والصحفيين تقديرًا لجهودهم في دعم العمل الخيري ومساندة الجهود و الخدمات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني.