تراند اليوم : أصيبت بورم في الوجه .. بطلة الأب الروحي فريدة سيفالنصر تطلب الدعاء لها – صورة

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر جمهورها عن إصابتها بورم في وجهها ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “.

وطلبت فريدة من جمهورها الدعاء لها، وكشفت أنها تعرضت للورم في وجهها بسبب إصابتها بخراج في أسنانها بشكل مفاجئ.

وطلبت فريدة من جمهورها الدعاء لها، وكشفت أنها تعرضت للورم في وجهها بسبب اصابتها بخراج في أسنانها بشكل مفاجئ وعلى الرغم من المسكنات التي تتناولها فإنها تعاني من الألم الشديد.

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