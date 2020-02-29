تراند اليوم : إعرف توقعات نبيل الحلفاوي لماتش الأهلي وصن داونز.. الليلة

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على أحد متابعيه عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، الذي استفسر عن توقعاته حول مباراة الأهلي اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ورد، نبيل الحلفاوي، على تغريدة أحد متابعيه، متوقعًا فوز الأهلي، قائلًا: «فوز الأهلي إن شاء الله. ولكن الفوز لا يكفي.. يجب ألا نستقبل أهدافا».

ويلتقى النادي الأهلي، فريق صن دوانز الجنوب إفريقي، في السادسة مساء اليوم السبت 29 فبراير، بذهاب دور الربع النهائي (الثمانية) لدوري أبطال أفريقيا.

ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز بفارق عدد كبير من الأهداف، مع الحفاظ على شباكه نظيفة، لضمان فرصة أكبر في الصعود بعد مباراة العودة بجنوب أفريقيا.