بالفيديو – محمد منير يكشف سراً عن الزواج والاطفال

متابعة بتجــــــــــرد: خلال الحلقة الرابعة من برنامج “سر الكينج”، عبر النجم محمد منير عن رغبته في الزواج مجدداً وأن يصبح لديه طفل رغم انه بات يبلغ ال 65 عاما. وقال بصدق: “أنا أتمنى أن أكون متزوج ولدي أولاد ولكن ربنا عوضني بأولاد أخواتي والأحفاد”. واضاف: “أنا مازلت عضلات وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي ترغب في الزواج مني تكلمني”. Advertisements وكشف “الكينج” عن مواصفات فتاة أحلامه قائلا: “أنيقة وشيك ومثقفة وتجيد لغة وتتعامل معي وكذلك مع أصدقائي الأجانب، وأحتاجها تكون زوجة ترعاني وتحب أكلاتي المفضلة. أن تكون تحبني وأنا سأحبها وأحترمها وأقدرها وأشيلها فوق رأسي”. يذكر أن النجم المصري سبق ان اعلن في 2014 عن زواجه من الشابة داليا يوسف وهي تعيش في باريس ومن أصول نوبية، إلا أنه انفصل عنها بعد أقل من شهرين من ارتباطهما.

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