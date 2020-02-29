متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية ساندي الجدل بسبب تصريحاتها الصحافية الأخيرة، والتي أكدت فيها أن الظروف التي مرت بها على مدار السنوات الماضية وعدم اهتمام أحد بأعمالها لم يكن سوء حظ.
وقالت: “على مدار الثلاث سنوات الماضية لم يأخذ أحد مكاني، فأنا مازلت “نمبر وان” في حفلات الجامعات، رغم أن أعمالي قليلة، وأنا الأكثر جماهيرية بالنسبة للشباب المراهقين”.
وتابعت أن ما حدث لها أنها فقدت كل الدعم للتسويق الخاص بها، لكنها الآن عادت لتهتم بنفسها، وأكدت أن صفحتها كانت من أقوى صفحات السوشيال ميديا هي والهضبة وتامر حسني، وستعود إلى ذلك.
يذكر أن “ساندي” طرحت ألبوم “اتنين في واحدة” والذي يضم ثماني أغنيات هي: “كيس أسود”، “بطولة في رواية”، “اتنين في واحدة”، “على خشبة المسرح”، “الرجالة ماتت في الحرب”، “كان عادي”، “ريموت حياتك”، “طبع الشتا”.
وكانت ساندي قد هاجمت زملاءها منذ عدة أيام مؤكدة أن لا أحد منهم هنأها على الألبوم، موجهة رسالة لهم بقولها: “هو نجاحي بيزعكم أوي كده”.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندي على خطى محمد رمضان: “أنا نمبر وان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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