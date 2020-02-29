عادل كرم ينقل “بعلبك” إلى “بيت الكل”!

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ الممثل عادل كرم في حلقة بعلبكية خاصة من برنامجه الأسبوعي “بيت الكل” عبر شاشة الأم تي في، حيث استضاف كلا من الفنان القدير علي حليحل والفنانين: علي مدلج، عيسى جعفر وهارون الطفيلي إلى جانب مشاركة لافتة لفرقة هياكل بعلبك.

ارتدت حلقة عادل رداءً بعلبكيا خاصًا، حيث طغت عليها أجواء الدبكة اللبنانية الأصيلة والمواويل والعتابا، ألى جانب الأحاديث الخاصة بالطقوس والتقاليد البعلبكية.

تميزت الحلقة بديكورها المستوحى من الأجواء البعلبكية القديمة، إلى جانب كرم الضيافة البقاعية مع القهوة المرّة والصفيحة والكبة والمأكولات البعلبكية الشهيرة.

اختار عادل لهذه الحلقة زيّا بعلبكيا خاصا أطلّ فيه، وكذلك فعل كل ضيوفه.

علي مدلج، عيسى جعفر وهارون الطفيلي قدّموا فقرة خاصة بالأعراس البعلبكية، فتحدثوا عن أصول العرس البعلبكي التقليدي الذي يستمر لأكثر من ثلاث ليال من الفرح والغناء والذبائح والولائم.. لكن المفاجأة كانت في إحياء عرس بعلبكي داخل الأستديو مع الحنّة التقليدية للعروس والزفة البعلبكية وبعض التقاليد والعادات الموروثة.

سجّل الممثل عباس جعفر حضورا خاصًا في “بيت الكل” حيث جلس طيلة الحلقة بين عادل وضيوفه وشاركهم الحوار البعلبكي الأصيل، كما قام جعفر بتصوير تقرير خاص عن مدينة بعلبك، فعرّف المشاهدين على مكامن الجمال في هذه المدينة وفي نفوس أهلها، فنقل حياة المواطن البعلبكي بأمانة. أما زميلته الممثلة أديل جمال الدين فغابت عن الحلقة بداعي السفر.

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الفنان علي حليحل عرفته الأجيال بصوته وأغانيه وبإتقانه للدبكة البعلبكية الأصيلة، الأمر الذي تُرجِمَ خلال الحلقة، حيث قدّم وصلات غنائية تخللها رقصات ومواويل وحكايات بعلبكية قديمة. فتحدث عن الطابع السياحي والفني الذي تتميز به المدينة، بهياكلها وآثارها الثمينة وبحضور اهم نجوم العالم على مدرّجاتها.

اعتبر حليحل ان بعلبك شكلت نقطة انطلاق أساسية للأغنية اللبنانية عبر المسرحيات الخالدة التي قدمت على خشبتها مع العمالقة فيروز والأخوين رحباني، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، روميو لحود وسلوى القطريب وغيرهم. إلى جانب فرقة كركلا وما شكلته من صورة حضارية عبر عشرات الأعمال التي انطلقت من بعلبك.

قدمت فرقة هياكل بعلبك لوحات مميزة ورقصات جميلة على وقع بعض الاغاني التراثية المعروفة ، وتعتبر هذه الفرقة من اهم وأبرز الفرق اللبنانية المعاصرة التي تساهم في استمرارية هذا الفن الأصيل.

نقل عادل كرم مدينة بعلبك ، بما تحمله من قيمة ومعنى عند اللبنانيين، إلى استديو بيت الكل. فسجل حلقة مختلفة بكافة المقاييس، وتصدر مواقع التواصل، حيث اجتمعت الآراء على جمالية هذه الحلقة وأثرها الراقي.

بيت الكل يطل مساء كل يوم جمعة عبر شاشة الأم تي في في تمام الساعة التاسعة والأربعين دقيقة. منتج منفذ: طارق كرم. مخرج: ناصر فقيه.