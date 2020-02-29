مريم حسين تفاجئ محمد عبده على المسرح: "فديت اللي يعرف يقدر الورد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الفنانة المغربية مريم حسين انتباه العديد من الحضور خلال حفل ختام فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، حينما فاجأت الجميع بصعودها إلى خشبة المسرح حيث يحيي الفنان السعودي محمد عبده حفل الختام.

وفور أن صعدت الفنانة المغربية إلى المسرح صافحت الفنان السعودي ودار بينهما حديث قصير ثم أهدته باقة من الورود، وعلقت مريم حسين على ذلك في إنستغرام، قائلة: "فديت اللي يعرف يقدر الورد".

ويأتي ظهور مريم حسين، بعد قيام السلطات الأمنية بدبي بالإفراج عنها على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي، والمعروفة إعلاميا بقضية "هتك عرض"؛ إذ تم إخلاء سبيلها وخروجها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل أكثر من شهر.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما نهائيا غير قابل للاستئناف بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

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وأصدرت المحكمة حينها حكما يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، إضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.

كما سيتم دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة، وتقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي، وبرأت المحكمة مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسة، وهو ما يعد حكما ابتدائيا وعليه تم الاستئناف والذي كسبه الجسمي مؤخرا.

وبعد الإفراج عنها، بثت الفنانة المغربية مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، من كواليس مسلسل "ليالي الشمال" المقرر عرضه رمضان المقبل، دون أن توضح إن كانت قد انضمت لأسرة المسلسل أم لا، كما وجهت مريم حسين الشكر لشيوخ وقادة دولة الإمارات، على ما بذلوه لقضاء حاجتها وإعادتها إلى ابنتها.

وأوضحت مريم حسين في بيان صدر عن مكتبها القانوني، ونشرت نسخة منه عبر إنستغرام، قائلة: إن "قضاء دولة الإمارات عادل ونزيه ولم يتوان عن إعطاء الحقوق لأصاحبها".