كايلي جينر تعود رسميا لترافيس سكوت بعد أشهر من الانفصال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة الأمريكية، كايلي جينر عودة علاقتها العاطفية بمغني الراب ترافيس سكوت بعد عدة أشهر من الانفصال من خلال منشور عبر "إنستغرام".

وشاركت النجمة البالغة من العمر 22 عاما، سلسلة من الصور الرومانسية التي تجمعها بسكوت خلال دور الثمانية من بطولة هيوستن روكيت في عام 2017، عندما كانت كايلي حاملا في ابنتها ستورمي، التي تبلغ الآن عامين.

وتضمنت اللقطات ثلاث صور لها وهي تنظر لترافيس وأخرى رابعة يقترب منها ليقبلها أثناء جلوسهما لمشاهدة فريق نادي هيوستن روكتس قبل عامين.

وعلقت كايلي على الصور بكتابة جملة "إنه حالة"، ونشرت كايلي أيضا صورة وهي ترتدي الحذاء الرياضي الخاص بترافيس من "نايك"، والذي ارتفع سعره من 150 دولارا إلى 1000 دولار بسبب ارتفاع الطلب.

وكانت كايلي ترتديه وهي تجلس على كرسي جلدي بينما تحمل حقيبة هيرميس بيركين الأرجوانية البالغة قيمتها 150 ألف دولار على قدميها.

ومنذ انفصالهما، ظل كايلي وترافيس ملتزمين بتربية ستورمي معا، وتم تصويرهما بعدد قليل من المرات معا، أخرها في حفل عيد ميلاد ابنتهما.

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وكانت أنجبت كايلي طفلتها "ستورمي" من مغني الراب ترافيس سكوت فى الأول من فبراير 2018.

وبدأت علاقة كايلي وسكوت في أبريل 2017، بعد أسابيع قليلة من انفصال كايلى عن حبيبها تايجا، الذى استمرت على علاقة معه لمدة 4 سنوات.

وبدأت كايلي حياتها كعارضة أزياء مع خط سيرز "Crush Your Style"، وفي 2012 تعاونت مع شركة باك سن للملابس مع أختها كيندل وأنشأتا تصميمات خاصة بهما تدعى (كيندل وكايلي).

يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشارت إلى أن عارضة أزياء هي السبب وراء انفصال النجمة الأمريكية "كايلي جينر" عن مغني الراب ترافيس سكوت.

وتردد وجود علاقة مستمرة بين مغني الراب البالغ من العمر 28 عاما، مع عارضة أزياء تدعى روجان كار، 27 عاما وتحمل الاسم YungSweetRo على إنستغرام.

وكان قد انفصل سكوت وجينر بشكل مثير للصدمة في أكتوبر بعد عامين سويا وانجابهما لابنتهما ستورمي.

وبالرغم من أن المصادر المقربة من الطرفين تشير إلى أن السبب وراء الانفصال هو أن جينر أرادت توسيع عائلتهما ولكن سكوت كان يريد التركيز على موسيقاه، إلا أنه قد تكون علاقته مع كار هي السبب الحقيقي للانفصال.