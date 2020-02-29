القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة سمية الخشاب من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" مقطع فيديو جديدا هى تقطف برتقال من إحدى الحدائق. ونال الفيديو تفاعلا كبيرا وإعجابا من متابعي سمية الخشاب , وسألت إحدى متابعات سمية الخشاب "صايرة حلوة شو السبب" ؟ لترد سمية الخشاب " ما شاء الله , لأن قلبى صافى وعندى سلام داخلى وبتمنى الخير لكل البشر. وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق. Advertisements قد يهمك أيضا: سمية الخشاب تشعل "انستجرام" بفستان أسود من باريس تكريم سمية الخشاب من أيام القاهرة للدراما العربية بباريس

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كانت هذه تفاصيل خبر عندى سلام داخلي "سمية الخشاب تعلق عن سر جمالها الدائم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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