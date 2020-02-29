محمد رمضان يثير الجدل في عزاء حسني مبارك

القاهرة - لايف ستايل
شارك الفنان محمد رمضان، فى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي. حضور رمضان جاء لافتا في العزاء، حيث التف حوله عدد من الحضور لالتقاط الصور معه على طريقة “السيلفي”، بعدما قدّم واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل، الأمر الذي تسبّب في حدوث بعض الفوضى في قاعة العزاء.
كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء.
بالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة، إلى أن توفي صباح الثلاثاء 25 فبراير 2020.
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