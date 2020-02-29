شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تحصد جائزة الإبداع الفنى من المركز الكاثوليكى للسينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، فى الدورة الـ 68 ، جائزة الإبداع الفنى للنجمة مى عمر، والذى أقيم بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديراً لمشواره الفنى وعطائه السينمائي.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهى: "الضيف" للمخرج هادى الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

Advertisements

وضمت لجنة تحكيم هذه الدورة، برئاسة السيناريست عاطف بشاى، كلا من: الفنانون رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسي، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

مى عمر تشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يعد المسلسل من أقوى المسلسلات المنتظره في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته ، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.